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Туреччина відмовилась від російської вакцини проти COVID-19

Середа, 9 грудня 2020, 16:46

Туреччина виключила покупку російської коронавірусної вакцини, оскільки її розробці не вистачало "хорошої практики".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, міністр заявив, що російська вакцина не відповідає умовам "хорошої лабораторної практики".

"Росія не змогла цього зробити. Тому ВООЗ і весь світ не змогли придбати цю вакцину. Ця вакцина також не може отримати у нас ліцензію. Тому це поза нашою сферою інтересів", - сказав він.

Росія була першою країною, яка дала нормативне схвалення нової коронавірусної вакцини, зробивши це до завершення великомасштабних випробувань, що викликало занепокоєння серед вчених і лікарів з приводу безпеки та ефективності вакцини.

Туреччина з населенням 83 мільйони осіб підписала контракт на купівлю 50 мільйонів доз вакцини у китайської компанії Sinovac Biotech Ltd і розраховує почати вакцинацію в цьому місяці, приділяючи пріоритет медичним працівникам.

Нові щоденні коронавірусні інфекції та смертність у вівторок досягли найвищого рівня відтоді, як коронавірус був вперше виявлений в Туреччині в березні. Маючи понад 33 000 випадків захворювання, Туреччина в даний час займає четверте місце в світі за щоденним рівнем захворюваності.

Коджа сказав, що Туреччина потребує більшої кількості вакцин з метою щеплення 50 мільйонів осіб до кінця квітня, і додав, що країна працює над тим, щоб прискорити доставку 25 мільйонів доз вакцини від Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, в кінці жовтня Угорщина першою з країн ЄС оголосила, що планує імпортувати російську вакцину. Таким чином Будапешт відступив від загальної стратегії Єврокомісії із закупівлі вакцин.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини у Росії.

Теми: ТуреччинавакцинаціяРосіякоронавірусCovid-2019


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