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Сімейна пара організувала секс-бізнес в орендованих квартирах Києва

Середа, 9 грудня 2020, 18:13

Столичні правоохоронці викрили подружжя сутенерів, які організували бізнес розпусти.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Послуги сексуального характеру надавали в орендованих квартирах у Дарницькому районі.

Організаторами незаконного бізнесу виявилася подружня пара, яка залучила до своєї злочинної діяльності ще двох осіб на ролі адміністраторів, які відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та займались організаційною роботою.

Осіб для зайняття проституцією залучали через рекламні оголошення в інтернеті. Вони зобов’язувалися перераховували організаторам частину отриманих коштів.

Вартість секс-послуг становила від 1600 до 2500 гривень за годину.

Наразі 4 учасникам групи повідомлено про підозру в сутенерстві.

 

Також у ході проведення обшуків, у одного з адміністраторів вилучили 56 згортків із речовиною схожою на амфетамін. Їх направили для проведення експертизи, за результатами якої буде вирішено питання додаткової кваліфікації.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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