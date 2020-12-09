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На Тернопільщині впав літак, одна людина загинула

Середа, 9 грудня 2020, 18:57

9 грудня поблизу села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області впав біплан, за попередніми даними, загинула одна людина.

Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільщини, ДСНС України

Деталі: На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

На місці працюють правоохоронці, наразі немає подробиць.

Рятувальники повідомляють, що загиблий - пілот літака.

 
дснс

Українська правда
Теми: Тернопільська областьавіаполіція


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