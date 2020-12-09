На Тернопільщині впав літак, одна людина загинула
Середа, 9 грудня 2020, 17:57
9 грудня поблизу села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області впав біплан, за попередніми даними, загинула одна людина.
Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільщини, ДСНС України
Деталі: На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.
На місці працюють правоохоронці, наразі немає подробиць.
Рятувальники повідомляють, що загиблий - пілот літака.
Українська правда