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Глава прикордонної служби Португалії пішла у відставку на тлі скандалу з убивством українця

Середа, 9 грудня 2020, 19:03

Глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Батоеш подала у відставку на тлі скандалу довкола загибелі українця в аеропорту Лісабона внаслідок побиття після затримання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався ще у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі він помер в ізоляторі. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. 

Питання знову почало обговорюватися після непідтверджених повідомлень про те, що SEF планувала встановити "тривожні кнопки" в центрах утримання. Правозахисники заявляють, що це неадекватна реакція на інцидент. 

Португальський RTP повідомляє, що останні декілька тижнів Гатоеш перебувала під тиском після того, як в інтерв'ю ЗМІ сказала, що загиблий в ізоляторі Лісабону громадянин України "явно зазнав катування". 

В Міністерстві внутрішніх справ, якому підпорядкована  SEF, повідомили, що керівник відомства Кріштіна Гатоеш "за власним бажанням" подала у відставку у рамках реформи, що має на меті більш чітко розділити поліцейські та адміністративні повноваження у питаннях взаємодії з мігрантами та мандрівниками, та використовувати "більш людяний і менш бюрократичний підхід". 

В SEF наразі не відповіли, чи відставка Гатоеш пов’язана зі скандалом довкола смерті українця. В МВС від подальших коментарів відмовилися.

Водночас, один з депутатів депутат від опозиційної PSD Рікардо Лейте пов’язав її з інцидетом. "Коли стали відомі обставини смерті громадянина України в аеропорту Лісабона, відставка була єдиним можливим виходом",  - написав він у своєму Twitter.

"Це перший, хоч і запізнілий крок. Але якщо за цим не буде структурних змін, як пообіцяв глава МВС  у березні - цього недостатньо", - цитує Reuters Ану Лоградо, представницю правозахисної групи Humans Before Borders.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що інцидент з громадянином України - не поодинокий випадок, і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, що прибувають до Португалії. На його думку, для вирішення питання потрібно краще дбати про підготовку співробітників прикордонної служби.



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