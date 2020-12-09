Чоловік з ножами накинувся на поліцейських у Франції, троє поранених

У французькій комуні Боллен чоловік, озброєний двома ножами, напав на поліцейських - вони всі отримали поранення.

Джерело: BFM TV

Деталі: Видання повідомляє, що під час нападу він кричав "Аллах Акбар".

Відомо, що поліцейські прибули на місце події після повідомлення про озброєного двома ножами чоловіка.

Побачивши наряд, зловмисник напав на правоохоронців, пробивши лезом бронежилет одного з них в районі живота і поранивши двох інших в ногу й руку.

Видання зазначає, що у правоохоронців легкі травми.

Нагадаємо: 17 жовтня озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.

За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда.