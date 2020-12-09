Pornhub після звинувачень щодо насильства над дітьми заборонив завантаження відео

Pornhub, один із найбільш відвідуваних у світі сайтів для дорослих, змінює правила щодо завантаження відео користувачами після звинувачень у розміщенні незаконних відео.

Джерело: BBC Україна, заява Pornhub

Деталі: Видання нагадує, що розслідування New York Times звинуватило сайт у розміщенні відео із насильством щодо дітей та зґвалтуваннями. Pornhub відповів, що ці твердження - "безвідповідальні і нахабно неправдиві".

Але тепер у компанії заявили, що користувачі мають пройти перевірку, щоб завантажувати відео на сайт, і видалили можливість звантажувати відео із сайту, що не дозволить повторно завантажити видалені відео.

Цю перевірку користувачі будуть проходити вже з нового року - наразі ж завантаження заборонено усім, окрім професіоналів галузі.

BBC Україна наголошує, що цей крок компанія зробила після повідомлень про те, що Visa та Mastercard розпочали власне розслідування звинувачень. Стаття New York Times закликала дві платіжні компанії призупинили свої послуги, щоб це вдарило по власнику вебсайту.

Розслідування колумніста New York Times Ніколаса Крістофа виявило, що пошукові запити щодо дітей віком до 18 років дали тисячі результатів. А деякі люди розповідали пану Крістофу, що у дитинстві над ними знущались на відео.