Президент російською звернувся до українців в Криму та ОРДЛО: Переведіть годинники назад

Президент Володимир Зеленський у новорічному вітанні окрему увагу приділив українцям, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та ОРДЛО. До них він звернувся російською та закликав перевести годинники назад, щоб бути разом з усією Україною.

Джерело: новорічне вітання президента

Пряма мова: Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті. А на піску, на пляжі в Ялті, на українському піску українського пляжу української Ялти.

Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі. І вже майже годину, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже годину, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас и Крим! Переведіть годинники назад. Будьте з нами!

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