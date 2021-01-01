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Президент російською звернувся до українців в Криму та ОРДЛО: переведіть годинники назад

П'ятниця, 1 січня 2021, 00:02

Президент Володимир Зеленський у новорічному вітанні окрему увагу приділив українцям, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та ОРДЛО. До них він звернувся російською та закликав перевести годинники назад, щоб бути разом з усією Україною. 

Джерело: новорічне вітання президента 

Пряма мова: Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті. А на піску, на пляжі в Ялті, на українському піску українського пляжу української Ялти. 

Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі. І вже майже годину, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже годину, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас и Крим! Переведіть годинники назад. Будьте з нами! 

Нагадаємо:

  • У березні 2014 року Росія провела так званий "референдум" у Криму, після якого окупувала півострів, грубо порушивши міжнародне право. Світова спільнота не визнає анексію Криму. 
  • Пізніше Російська Федерація розв’язала війну на Донбасі. 
  • Наразі на території ОРДЛО та Криму люди живуть за московським часом. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ЗеленськийКримОРДЛО


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