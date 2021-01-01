Норвегія запроваджує обов’язковий тест на COVID-19 для мандрівників

З 2 січня Норвегія запроваджує обов’язкове тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває до країни.

Джерело: сайт уряду країни

Деталі: Зазначається, що нове обмеження спричинене поширенням нового штаму коронавірусу.

Тест потрібно робити не пізніше ніж за добу після прибуття до країни. Потрапити ж до Норвегії можна буде лише через пункти на кордоні, де можна зробити тест.

Тестування буде безкоштовним.

Водночас, обійтись без цього зможуть діти віком до 12 років. Також уникнути тестування можуть дипломати та водії транспорту далекого прямування.

Якщо особа не може одразу по прибуттю зробити тест на кордоні, то має звернутись до муніципалітету чи лабораторного центру.

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