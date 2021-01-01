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Коронавірус: у США заарештували працівника лікарні за саботаж вакцинації

П'ятниця, 1 січня 2021, 08:04
Коронавірус: у США заарештували працівника лікарні за саботаж вакцинації

Фармацевта однієї з лікарень Вісконсіна заарештували у четвер, 31 грудня, за підозрою у саботажі. Його звинувачують у навмисному зіпсуванні більш як 500 доз вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Фармацевту висунули обвинувачення у створенні загрози безпеці, а також у заподіянні збитків і підробці лікарських засобів, що відпускаються за рецептом. Його помістили за ґрати.

За даними правоохоронців, вказаний співробітник медичного центру "Аврора" (штат Вісконсин, США), дістав з холодильника 57 флаконів з вакциною, кожен з яких містив по 10 доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Таким чином препарат повністю втратив свої властивості.

На першому допиті підозрюваний заявив, що зробив це випадково, проте під час розслідування правоохоронці дійшли висновку, що його дії були умисними.

Близько 60-ма дозами недієвої вакцини вакцинували людей, перш ніж виявили, що всі 57 флаконів зіпсовані. Після цього решту доз, близько 500, утилізували.

У компанії Moderna Inc запевнили, що здоров'ю осіб, які були щеплені зіпсованою вакциною, нічого не загрожує. Проте реципієнт залишається незахищеним від зараження COVID, тому щеплення треба повторити.

Поки невідомо, що спонукало фармацевта до саботажу вакцинування проти Covid-19.

Через інцидент імунізація для 570 людей, які до цього часу повинні були зробити перший укол дводозової вакцини, буде затримана.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусСША
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