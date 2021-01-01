Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: у США заарештували працівника лікарні за саботаж вакцинації

П'ятниця, 1 січня 2021, 09:04

Фармацевта однієї з лікарень Вісконсіна заарештували у четвер, 31 грудня, за підозрою у саботажі. Його звинувачують у навмисному зіпсуванні більш як 500 доз вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Фармацевту висунули обвинувачення у створенні загрози безпеці, а також у заподіянні збитків і підробці лікарських засобів, що відпускаються за рецептом. Його помістили за ґрати.

За даними правоохоронців, вказаний співробітник медичного центру "Аврора" (штат Вісконсин, США), дістав з холодильника 57 флаконів з вакциною, кожен з яких містив по 10 доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Таким чином препарат повністю втратив свої властивості.

На першому допиті підозрюваний заявив, що зробив це випадково, проте під час розслідування правоохоронці дійшли висновку, що його дії були умисними.

Близько 60-ма дозами недієвої вакцини вакцинували людей, перш ніж виявили, що всі 57 флаконів зіпсовані. Після цього решту доз, близько 500, утилізували.

У компанії Moderna Inc запевнили, що здоров'ю осіб, які були щеплені зіпсованою вакциною, нічого не загрожує. Проте реципієнт залишається незахищеним від зараження COVID, тому щеплення треба повторити.

Поки невідомо, що спонукало фармацевта до саботажу вакцинування проти Covid-19.

Через інцидент імунізація для 570 людей, які до цього часу повинні були зробити перший укол дводозової вакцини, буде затримана.

Теми: вакцинаціякоронавірусСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяВ Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом, 147 людей померли

фотоЗеленський пояснив, що заважало звільненню українських бранців у Сирії

ВідеоПрезидент російською звернувся до українців в Криму та ОРДЛО: Переведіть годинники назад

ВідеоНоворічне вітання: Зеленський розповів дітям про кредити та дороги

Суд арештував Микитася

У Венедіктової відповіли на критику НАБУ щодо міністра часів Януковича

Усі новини...
вакцинація
Зеленський про складність отримання СOVID-вакцини: Усі держави жорстко борються за себе
Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС
Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу
Останні новини
10:22
Гривня за рік сильно впала до долара та євро
10:13
ОБСЄ очолила представниця дружньої до України Швеції
09:59
В Україні зросла мінімальна зарплата
09:29
таблицяВ Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом, 147 людей померли
09:04
Коронавірус: у США заарештували працівника лікарні за саботаж вакцинації
08:21
фотоЗеленський пояснив, що заважало звільненню українських бранців у Сирії
08:00
Головні новини четверга і ночі: вітання Зеленського, арешт Микитася
07:38
За 1 січня російські війська на Донбасі вже 6 разів порушили перемир'я
06:31
Канада вимагатиме у подорожувальників результат тесту на COVID
05:17
Наприкінці 2020-го світ оновив рекорд захворюваності на COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!