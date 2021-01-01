ОБСЄ очолила представниця дружньої до України Швеції

1 січня Швеція стала головуючою країною Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) терміном на один рік.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За ротаційним принципом, на 2021 рік очільницею ОБСЄ стала керівниця МЗС Швеції Анн Лінде.

Свою детальну програму та пріоритети шведське головування представить у Відні 14 січня, але джерела "Європейської правди" наголошують, що розвиток подій, пов’язаних з російською агресією проти України, буде одним з пріоритетів.

У грудні, виступаючи на міністерській зустрічі ОБСЄ перед набуттям нових повноважень Анн Лінде окремо наголосила на цьому, згадавши не лише про Донбас, а й про Крим. "Як головування ми будемо ґрунтуватися на наполегливих зусиллях наших попередників у пошуку стійкого політичного вирішення конфлікту, яке має повністю відповідати принципам суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у її міжнародно визнаних кордонах, тобто включаючи Крим та Севастополь", - заявила Анн Лінде.

Варто відзначити, що у попередні роки нові очільники ОБСЄ у перші дні року неодмінно відвідували Україну, у тому числі лінію дотику на Донбасі. Про такі плани Лінде не повідомлялося, що, втім, може пояснюватися пандемічними обмеженнями. Загалом Швеція є дуже проукраїнськи налаштованою державою, чинний уряд не є винятком.

Раніше повідомлялося, що топ-дипломатка ЄС стала новим генсеком ОБСЄ.

У грудні Росія заблокувала рішення ОБСЄ, яке ускладнило би перекидання зброї на окупований Донбас.