Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сербія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"

П'ятниця, 1 січня 2021, 10:43
Сербія почала отримувати російський газ з Турецького потоку

Президент Сербії Олександр Вучич вранці 1 січня офіційно дав старт пуску російського газу в газорозподільну систему країни з трубопроводу "Балканський потік".

Джерело: Srbija Danas, ТАСС

Деталі: "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку". З Росії газ транспортується по морському газопроводу "Турецький потік", піся цього по території Туреччини, потім по національній газотранспортній системі Болгарії він надходить в Сербію, де розподіляється далі.

1 січня близько 6-ї ранку за місцевим часом Вучич в населеному пункті Господжінці запустив газопровід.

Президент Сербії заявив, що країна стала "більш багатою" після підключення газу. Сербія отримуватиме доходи від споживачів на Балканах за транзит палива по своїй території. Крім того, запуск "Балканського потоку" дозволить знизити вартість підключення газу всередині країни.

При цьому посол РФ в Сербії Олександр Боцан-Харченко назвав відкриття трубопроводу "найкращим подарунком" на Новий рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: газСербіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
газ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: