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Хакери, яких пов'язують з РФ, отримали доступ до даних Microsoft

П'ятниця, 1 січня 2021, 12:08
Хакери, яких пов'язують з РФ, отримали доступ до даних Microsoft

Ймовірно, пов’язані з владою Росії хакери, які стоять за масштабним зламом корпоративних й урядових систем США, змогли отримати доступ до внутрішніх систем корпорації Microsoft і переглянути вихідний код, який використовується для створення програмних продуктів.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на Microsoft

Деталі: Про те, що зловмисники отримали доступ до вихідного коду, компанія Microsoft повідомила 31 грудня.

Перед цим Microsoft підтвердила - як урядові установи США й інші американські компанії, вона завантажила модифіковане хакерами шкідливе програмне забезпечення від SolarWinds.

У компанії не стали розголошувати, до якої саме частини вихідного коду змогли отримати доступ хакери, проте визнали, що зловмисники зайшли до внутрішніх акаунтів і змогли переглядати вихідний код (але не вносити в нього зміни).

Компанія наголосила, що жодних змін не було внесено до того, як ситуацію "розслідували і виправили".

Дослівно: "Ця діяльність не становить загрози безпеці наших послуг або будь-яких даних клієнтів, проте ми хочемо бути прозорими та інформувати про те, що дізналися".

Що передувало: Американський уряд спільно з експертами з питань кібербезпеки досі намагаються оцінити повний масштаб зламу, який відбувся ще в березні, коли хакери вбудували шкідливий код в оновлення програмного забезпечення SolarWinds, що використовується урядом і тисячами компаній та організацій у США.

Американські високопосадовці звинуватили хакерів із російських спецслужб у кібератаці, у Кремлі ж такі звинувачення відкинули.

"Українська правда" у Threads

Теми: хакериРосіяСША
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