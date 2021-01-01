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Кім Чен Ин вперше не з'явився на ТБ з нагоди Нового року

П'ятниця, 1 січня 2021, 14:10

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин привітав жителів країни з Новим роком коротким листом замість традиційного телезвернення.

Джерело: південнокорейський ресурс Yonhap з посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: Кім Чен Ин у короткому листі подякував громадянам Північної Кореї за довіру та підтримку Трудової партії у "важкі часи". Також він пообіцяв старанно працювати.

Раніше очільник Північної Кореї з нагоди Нового року записував телезвернення, де розповідав про свої політичні плани. Проте цьогоріч замість відео Кім Чен Ин написав лист. Це перше подібне новорічне привітання з 1995 року, коли батько Кіма, Кім Чен Ир, прийшов до влади, пише видання.

Також державні ЗМІ КНДР повідомили, що на Новий рік Кім Чен Ин відвідав мавзолей, де знаходяться попередні керівники держави — його батько та дідусь.

 
Кім Чен Ин відвідує мавзолей

Як зазначається, найближчими днями має відбутися перший за чотири роки з'їзд Трудової партії, де ймовірно представлять план економічного розвитку КНДР і торкнуться питання міжнародних відносин з Південною Кореєю та зі США. Делегати, які беруть участь у з'їзді, вже зібралися в Пхеньяні.

Теми: Північна КореяСШАПівденна Корея


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