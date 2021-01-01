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У Норвегії досі шукають 10 людей, зниклих після масштабного зсуву ґрунту

П'ятниця, 1 січня 2021, 14:43
фото: nrk.no

У Норвегії другу добу тривають пошуки 10 людей, зниклих безвісти після масштабного зсуву ґрунту у містечку Аск, що за 25 км від Осло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Пошуки людей тривають з ночі середи, 30 грудня. На цей час рятувальники вже зайшли у "червону зону" обвалу - досі це вважалося надто небезпечним. Напередодні, 31 грудня, там працювали лише службові собаки, навчені знаходити людей під завалами. Норвезьким рятувальникам допомагають колеги зі Швеції.

Довжина зсуву становить 700 метрів, він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків, одно- чи багатоквартирних. 

 

"Ми досліджуємо зсув у нижній частині, працюємо з рятувальними командами USAR та поліцейськими собаками", - розповів координатор операції на останньому брифінгу для преси близько 12 години за місцевим часом. 

Хоча з моменту трагедії минуло вже два дні, рятувальники поки не втрачають надії знайти під завалами ще 10 людей, чиї будинки поглинув обвал. 

 

Напередодні, у четвер, відкопали живою і неушкодженою одну з собак.

Із небезпечної зони у ніч 30 грудня евакуювали понад 1000 жителів. 31 грудня евакуювали мешканців ще 14 будинків - загалом 46 осіб, тому що у грунті помітили підозрілі тріщини, що можуть вказувати на майбутній зсув. 

Теми: Норвегіянадзвичайна подія


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