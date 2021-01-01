Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Римі сотні птахів загинули через масові новорічні феєрверки

П'ятниця, 1 січня 2021, 15:53

У Римі сотні птахів загинули внаслідок масових новорічних феєрверків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на численні фото- та відеосвідчення з соцмереж.

Люди почали поширювати фото й відео з десятками птахів, переважно шпаків, що попадали просто посеред вулиць у різних частинах міста.

Особливо багато таких було поблизу станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

"На Віа Кавур - повно мертвих птахів через феєрверки, але якісь свині все одно це роблять", - пише один з користувачів Twitter. 

Люди пишуть, що бачили буквально "дощ" із мертвих птахів після початку опівнічної "канонади" з феєрверків і петард, коли перелякані птахи намагалися втекти від гучних вибухів.

Шпаки падали на вулиці, тротуари та тераси житлових будинків. 

Теми: Італія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нове головування Ради ЄС оголосило про підготовку саміту Східного партнерства

Вакцина від коронавірусу: Ляшко повідомив деталі угоди з Sinovac

В Україні зросла мінімальна зарплата

таблицяВ Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом, 147 людей померли

фотоЗеленський пояснив, що заважало звільненню українських бранців у Сирії

ВідеоПрезидент російською звернувся до українців в Криму та ОРДЛО: Переведіть годинники назад

Усі новини...
Італія
Італія не збирається робити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою
В Італії аналог "британського штаму" коронавірусу виявили ще в серпні - ЗМІ
У стародавніх Помпеях знайшли добре збережений прилавок бару з фресками
Останні новини
15:53
фото, відеоУ Римі сотні птахів загинули через масові новорічні феєрверки
15:29
У січні сфера послуг має повністю перейти на українську
14:52
В Україні зросли пенсії
14:43
фотоУ Норвегії досі шукають 10 людей, зниклих після масштабного зсуву ґрунту
14:28
Кількість померлих від коронавірусу у Києві наближається до 2 тисяч
14:10
Кім Чен Ин вперше не з'явився на ТБ з нагоди Нового року
13:27
У Франції поліція розігнала двотисячну нелегальну вечірку, є поранені
13:08
Хакери, яких пов'язують з РФ, отримали доступ до даних Microsoft
12:23
Нове головування Ради ЄС оголосило про підготовку саміту Східного партнерства
12:18
З 1 січня зросли податки для ФОП
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!