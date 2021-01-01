У Славському зупинився підйомник із 74 людьми

У Славському на Львівщині зупинився крісельний підйомник, рятувальники зняли туристів.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи по підключенню електрогенератора".

Деталі: Всього на підйомнику перебувало 74 особи, в тому числі 13 дітей та 3 вагітних жінки.

Станом на 16:05 їх усіх зняли з підйомника, роботи завершено.

фото ДСНС

Температура повітря у Славському 1 градус тепла.