У Славському зупинився підйомник із 74 людьми
П'ятниця, 1 січня 2021, 16:14
У Славському на Львівщині зупинився крісельний підйомник, рятувальники зняли туристів.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи по підключенню електрогенератора".
Деталі: Всього на підйомнику перебувало 74 особи, в тому числі 13 дітей та 3 вагітних жінки.
Станом на 16:05 їх усіх зняли з підйомника, роботи завершено.
Температура повітря у Славському 1 градус тепла.
Українська правда