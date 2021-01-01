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У Львові відзначили день народження Бандери

П'ятниця, 1 січня 2021, 16:40
У Львові відзначили день народження Бандери
фото: Олег Кохан, Львівська міська рада

У Львові 1 січня відбулися урочисті заходи і віче з нагоди 112-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Джерело: Львівська обласна рада

 
Львівська міська рада

Деталі: У заходах взяли участь голова ОДА Максим Козицький, керівництво обласної та міської ради, народні депутати, депутати обласної ради, представники громадськості.

Присутні поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері у Львові, виконали державний гімн України, після чого відбулося громадське віче.

Також в межах урочистостей відбулося нагородження переможців обласної премії імені Героя України Степана Бандери, яка присуджується у трьох номінаціях: громадська, політична, науково-навчальна національна державотворча діяльність. Грошова винагорода кожного з лауреатів премії становить 20 000 гривень.

 
Львівська обласна рада
 
Львівська обласна рада

Українська правда

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Теми: ЛьвівБандеранаціоналісти
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