У Львові відзначили день народження Бандери

У Львові 1 січня відбулися урочисті заходи і віче з нагоди 112-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Джерело: Львівська обласна рада

Львівська міська рада

Деталі: У заходах взяли участь голова ОДА Максим Козицький, керівництво обласної та міської ради, народні депутати, депутати обласної ради, представники громадськості.

Присутні поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері у Львові, виконали державний гімн України, після чого відбулося громадське віче.

Також в межах урочистостей відбулося нагородження переможців обласної премії імені Героя України Степана Бандери, яка присуджується у трьох номінаціях: громадська, політична, науково-навчальна національна державотворча діяльність. Грошова винагорода кожного з лауреатів премії становить 20 000 гривень.

Львівська обласна рада