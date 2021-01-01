Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні вже виплатили 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію – міністр

П'ятниця, 1 січня 2021, 19:50
Радіо Свобода

В Україні вже оплатили 70 тисяч лікарняних, оформлених через самоізоляцію у зв’язку з підозрою на COVID-19.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Там 70 тисяч виплачених лікарняних. Вони йдуть 50% від середнього доходу людини. І люди можуть їх оформлювати на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – "лікарняний по самоізоляції"".

"Звертатися треба до сімейного лікаря, казати, що у мене хвора в родині людина, ми в одному приміщенні живемо. І буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції".

Деталі: За словами Лазебної, програма працює, і на сайті Фонду соціального страхування "є порядок, як це отримати".

Дотримуватися самоізоляції через пандемію COVID-19 потрібно, зокрема, у разі, якщо в родині є хтось хворий на коронавірусну інфекцію, у разі контакту з хворим на COVID-19, у випадку підтвердженого інфікування, а також при поверненні з-за кордону чи з окупованих територій (у цьому випадку можна зробити ПЛР-тест і припинити самоізоляцію, якщо він негативний).

Теми: коронавіруссоцвиплатиМінсоцполітики


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоУ Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери

Зарплати освітян зросли на 20% – МОН

фотоУ Славському зупинився підйомник із 74 людьми

У січні сфера послуг має повністю перейти на українську

Нове головування Ради ЄС оголосило про підготовку саміту Східного партнерства

Вакцина від коронавірусу: Ляшко повідомив деталі угоди з Sinovac

Усі новини...
коронавірус
Кількість померлих від коронавірусу у Києві наближається до 2 тисяч
У Франції поліція розігнала двотисячну нелегальну вечірку, є поранені
Вакцина від коронавірусу: Ляшко повідомив деталі угоди з Sinovac
Останні новини
20:57
У Франції поліція вже добу не може розігнати масштабну підпільну вечірку
20:21
Уряд планує спростити виплати сім'ям померлих від COVID-19 медиків
20:10
У Франції частка придбаних електромобілів та "гібридів" у 2020 році зросла утричі
19:50
В Україні вже виплатили 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію – міністр
19:15
80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу
19:02
В Україні зросли тарифи на тепло
18:53
Новий рік на Донбасі: 7 обстрілів, українські військові відповідають
18:31
фото, відео, оновленоУ Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери
17:56
Зарплати освітян зросли на 20% – МОН
17:40
фотоУ Львові відзначили день народження Бандери
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!