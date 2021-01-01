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В Україні вже виплатили 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію – міністр

П'ятниця, 1 січня 2021, 18:50
В Україні вже виплатили 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію – міністр
Радіо Свобода

В Україні вже оплатили 70 тисяч лікарняних, оформлених через самоізоляцію у зв’язку з підозрою на COVID-19.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Там 70 тисяч виплачених лікарняних. Вони йдуть 50% від середнього доходу людини. І люди можуть їх оформлювати на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – "лікарняний по самоізоляції"".

"Звертатися треба до сімейного лікаря, казати, що у мене хвора в родині людина, ми в одному приміщенні живемо. І буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції".

Деталі: За словами Лазебної, програма працює, і на сайті Фонду соціального страхування "є порядок, як це отримати".

Дотримуватися самоізоляції через пандемію COVID-19 потрібно, зокрема, у разі, якщо в родині є хтось хворий на коронавірусну інфекцію, у разі контакту з хворим на COVID-19, у випадку підтвердженого інфікування, а також при поверненні з-за кордону чи з окупованих територій (у цьому випадку можна зробити ПЛР-тест і припинити самоізоляцію, якщо він негативний).

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавіруссоцвиплатиМінсоцполітики
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