У Франції за порушення карантину в Новий рік оштрафували 6600 громадян

У Франції в новорічну ніч поліція провела понад 45 000 перевірок та оштрафувала 6 650 громадян, які не назвали поважної причини виходу на вулицю у період дії комендантської години.

Джерело: BFM TV з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни

Деталі: Про суми штрафів, які випасали порушникам, не повідомляється, але у Франції за перше порушення комендантської години штрафують на 135 євро. У разі повторного порушення сума може вирости до 3750 євро.

Також в новорічну ніч за різні правопорушення було затримано 662 людини, 407 з них відправлені під варту. Зазначається, що під час затримання порушників карантину постраждало 25 поліцейських.

Що передувало: У французькому місті Льєрон, що у регіоні Бретань, поліція не може впоратися із масштабною нелегальною молодіжною вечіркою, яка зібралася попри коронавірусні обмеження.