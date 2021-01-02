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Ціна криптовалюти Bitcoin вкотре оновила історичний максимум

Субота, 2 січня 2021, 03:29
Ціна криптовалюти Bitcoin вкотре оновила історичний максимум

Криптовалюта Bitcoin побила свій історичний рекорд, досягнувши позначки в 29 тисяч доларів.

Джерело: криптовалютна біржа Coindesk

Деталі: Станом на 04:20 2 січня вартість одного біткоіна становить $29 368.

Минулий історичний максимум ціни в $24 000 був зафіксований 20 грудня. Позначку в $20 000 біткоін подолав 16 грудня.

 
Графік вартісті біткоіна від початку року

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Теми: технологіївалюта
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