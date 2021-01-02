Ціна криптовалюти Bitcoin вкотре оновила історичний максимум
Субота, 2 січня 2021, 03:29
Криптовалюта Bitcoin побила свій історичний рекорд, досягнувши позначки в 29 тисяч доларів.
Джерело: криптовалютна біржа Coindesk
Деталі: Станом на 04:20 2 січня вартість одного біткоіна становить $29 368.
Минулий історичний максимум ціни в $24 000 був зафіксований 20 грудня. Позначку в $20 000 біткоін подолав 16 грудня.
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