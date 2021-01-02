Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагачувати уран до 20%

Влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%.

Джерело: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє BBC

Довідка: Ядерна угода між Іраном та світовими державами передбачає ліміт для Тегерана у 3,67%.

Деталі: В МАГАТЕ зазначають, що Іран не повідомляє, коли саме країна планує почати збагачувати уран до 20%.

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