Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагачувати уран до 20%
Субота, 2 січня 2021, 05:52
Влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%.
Джерело: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє BBC
Довідка: Ядерна угода між Іраном та світовими державами передбачає ліміт для Тегерана у 3,67%.
Деталі: В МАГАТЕ зазначають, що Іран не повідомляє, коли саме країна планує почати збагачувати уран до 20%.
Передісторія:
- 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
- 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
- Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Вона дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.