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Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагачувати уран до 20%

Субота, 2 січня 2021, 05:52

Влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%. 

Джерело: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє BBC

Довідка: Ядерна угода між Іраном та світовими державами передбачає ліміт для Тегерана у 3,67%.

Деталі: В МАГАТЕ зазначають, що Іран не повідомляє, коли саме країна планує почати збагачувати уран до 20%.

Передісторія:

  • 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
  • 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
  • Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Вона дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.

Теми: Іранядерна зброя


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