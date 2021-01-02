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У світі за добу діагностували ще півмільйона заражень COVID-19

Субота, 2 січня 2021, 05:20

Станом на 1 січні в світі за добу діагностували понад 500 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 9470 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 561 913 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 720 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Франція, Чехія, Польща, Німеччина і Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 15-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 84 мільйони випадків зараження коронавірусом, 59 мільйонів хворих вилікувалися, 1 834 354 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі. 

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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