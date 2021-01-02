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Січень буде теплішим, ніж зазвичай – синоптики

Субота, 2 січня 2021, 12:46
Січень буде теплішим, ніж зазвичай – синоптики

Середня місячна температура у січні цього року передбачається вище середніх багаторічних значень.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3° тепла, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень".

Українська правда

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Теми: погода
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