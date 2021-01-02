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На Рівненщині під час руху загорівся поїзд із більш ніж 250 людьми

Субота, 2 січня 2021, 13:57
ДСНС

На Рівненщині на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Джерело: ДСНС у Рівненській області

 
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Дослівно: "02 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів".

"Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загорання трапилося в кузові номер 1 другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.

Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити.

 

Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає".

 

Деталі: У ДСНС зазначили, що електропоїзд складався з 12 вагонів, у яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Українська правда
Теми: залізницяРівненська областьпожежаДСНС


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