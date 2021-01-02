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У РФ від коронавірусу помер "людина-амфібія" Володимир Коренєв

Субота, 2 січня 2021, 15:26

Радянський актор Володимир Коренєв, який зіграв головну роль у фільмі "Людина-амфібія", помер від коронавірусу у віці 80 років.

Джерело: дочка артиста Ірина Коренєва у коментарі "Інтерфаксу"

Пряма мова: "Помер, так. Перед смертю він лежав у "червоній зоні" з коронавірусом".

Довідка: Актор театру і кіно Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року в Севастополі. На останньому курсі інституту отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова "Людина-амфібія", яка згодом і принесла йому широку популярність.

Також відомий за ролями у фільмах "Світло далекої зірки", "Діти Дон-Кіхота", "Сини Вітчизни", "Звільнення", "Дорога до пекла" та інших.

Теми: кіноРосіякоронавірус


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