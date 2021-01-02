Від коронавірусу померла оперна співачка й волонтерка Олександра Тарасова

У грудні волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова після зараження Covid-19 була шпиталізована через ускладнення, 2 січня стало відомо, що її серце зупинилося.

Джерело: повідомлення волонтерки Лілії Блохіної у Facebook

Деталі: Блохіна у суботу написала, що Тарасова померла від коронавірусу. Раніше повідомлялося, що співачці знадобилася киснева терапія, вона перебувала у вкрай важкому стані на апараті ШВЛ.

Довідково: Олександра Тарасова до війни була солісткою Національної опери України. А на початку російської агресії проти України очолила фонд допомоги українським бійцям "Крила фенікса", а потім "Повернись живим".

З квітня 2015 року до березня 2018 очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики.

За словами близьких, Олександра витрачала весь свій час на волонтерство - допомагала ветеранам, пораненим воїнам й піклувалась про учасників АТО.