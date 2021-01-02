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У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США

Субота, 2 січня 2021, 16:57

Хорватський термінал скрапленого природного газу на острові Крк почав свою роботу з поставкою першого газу із США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tportal i Reuters.

Перший танкер зі скрапленим газом прибув на острів 1 січня 2021 року. 

"Танкер СПГ Tristar Ruby прибув зі 143 000 кубометрами газу, що дає старт комерційному використанню терміналу", - повідомив директор керуючої компанії LNG Hrvatska.

Розвантаження танкера триватиме до 3 грудня.

До цього протягом одного місяця термінал працював у тестовому режимі.

Плавучий термінал на острові Крк має потужність 2,6 млрд кубометрів газу на рік. Його потужності на наступні 3 роки вже розпродані повністю, до 2027 року - на 80%, а до 2035 року - 50%. 

Будівництво терміналу на острові обговорювалося понад 20 років. Спершу планували, що він буде розташований на суші, але через спротив місцевих мешканців та екоактивістів у підсумку спорудили плавучий термінал. 

СПГ-термінал на острові допоможе Хорватії диверсифікувати постачання природного газу, як і деяким країнам Центральної Європи (зокрема, Угорщині). Досі Хорватія залежала від російського газу та власного видобутку. 

Теми: газХорватіяСША


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