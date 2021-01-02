Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

Субота, 2 січня 2021, 19:14

Норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на заяву DNV GL

Деталі: Норвезька організація Det Norske Veritas GL не зможе видати газопроводу "Північний потік-2", який будує "дочка" Газпрому Nord Stream 2, сертифікат відповідності. Без такого сертифікату початок роботи газопроводу неможливий.

Американські санкції, які вступили в дію 1 січня з прийняттям Конгресом США оборонного бюджету, забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проєкт, в іншому разі вони потраплять під санкційні обмеження США.

Дослівно: "DNV GL припинить всі заходи по перевірці трубопровідної системи Nord Stream 2 відповідно до санкцій і доти, доки ці санкції залишаються в силі. Ми реалізуємо план по згортанню нашої підтримки проєкту".

Довідка: Компанія Det Norske Veritas GL є партнером працюючого газопроводу "Північний потік" і "Північного потоку-2", що будується. Перший газопровід проходить щорічну сертифікацію DNV GL з 2012 року. Процедури перевірки DNV спрямовані на те, щоб мінімізувати ризики від проєкту для життя людей, майна та навколишнього середовища.

Інспекція та сертифікація газопроводу обов'язкова на його данській ділянці, будівництво якої ще не почалося. Передбачається, що російська трубоукладальна баржа "Фортуна" за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції в середині січня поточного року.

Теми: санкціїЄСГазпромНорвегія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Британії новий рекорд заражень – понад 57 тисяч за добу

Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

У МОЗ відреагували на заяви Медведчука про російську вакцину

Мутований штам коронавірусу набагато заразніший – британські вчені

Від коронавірусу померла оперна співачка й волонтерка Олександра Тарасова

Із отруювачами Навального можуть бути пов'язані три вбивства – Bellingcat

Усі новини...
санкції
Росія дзеркально помстилась Британії за санкції у справі Навального
Судно, яке будує "Північний потік-2" повернулося в порт і припинило будівництво
Суд ЄС анулював санкції проти Азарова, які вже втратили чинність
Останні новини
19:29
У Британії новий рекорд заражень – понад 57 тисяч за добу
19:14
Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"
18:52
У Норвегії знайшли мертвими двох із 10 людей, зниклих після масштабного зсуву ґрунту
18:48
У суботу на Донбасі було тихо – штаб ООС
18:37
Вступила в дію угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем
18:22
У МОЗ відреагували на заяви Медведчука про російську вакцину
17:53
Єдина країна ЄС, що не почала вакцинацію, обіцяє її старт наступного тижня
17:46
Bitcoin перевалив за 30 тисяч доларів
17:26
Мутований штам коронавірусу набагато заразніший – британські вчені
16:57
мапаУ Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США
Усі новини...