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Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

Субота, 2 січня 2021, 18:14
Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати Північний потік-2

Норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на заяву DNV GL

Деталі: Норвезька організація Det Norske Veritas GL не зможе видати газопроводу "Північний потік-2", який будує "дочка" Газпрому Nord Stream 2, сертифікат відповідності. Без такого сертифікату початок роботи газопроводу неможливий.

Американські санкції, які вступили в дію 1 січня з прийняттям Конгресом США оборонного бюджету, забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проєкт, в іншому разі вони потраплять під санкційні обмеження США.

Дослівно: "DNV GL припинить всі заходи по перевірці трубопровідної системи Nord Stream 2 відповідно до санкцій і доти, доки ці санкції залишаються в силі. Ми реалізуємо план по згортанню нашої підтримки проєкту".

Довідка: Компанія Det Norske Veritas GL є партнером працюючого газопроводу "Північний потік" і "Північного потоку-2", що будується. Перший газопровід проходить щорічну сертифікацію DNV GL з 2012 року. Процедури перевірки DNV спрямовані на те, щоб мінімізувати ризики від проєкту для життя людей, майна та навколишнього середовища.

Інспекція та сертифікація газопроводу обов'язкова на його данській ділянці, будівництво якої ще не почалося. Передбачається, що російська трубоукладальна баржа "Фортуна" за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції в середині січня поточного року.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїЄСГазпромНорвегія
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