Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу

Неділя, 3 січня 2021, 01:17

Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян.

Джерело: дані Оксфордського університету

Деталі: Загалом вже ввели близько 1 мільйона доз препарату. На кожні 100 тисяч населення в країні приходить 11,55 дози вакцини. 

Далі слідує Бахрейн, де на 100 тисяч громадян приходиться 3,49 дози препарату. У Великій Британії цей показник складає 1,47. 

Кількість введених доз вакцин
Кількість введених доз вакцин

Загалом у світі вже ввели 11,4 млн вакцин, що не означає, що щеплення отримала така кількістю людей. Умови щеплення вимагають вакцинувати особу двічі. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"

У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу

Біля лісу знайшли тіло прокурора ОГП, експомічника Матіоса

Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

У МОЗ відреагували на заяви Медведчука про російську вакцину

Мутований штам коронавірусу набагато заразніший – британські вчені

Усі новини...
вакцинація
Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна
РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"
У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу
Останні новини
01:17
Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу
00:31
Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна
23:55
РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"
23:23
Війна в Карабасі: Вірменія підтвердила загибель понад 3 тисяч військових
22:41
відеоЗеленський окремо привітав зі святами всі регіони України, Крим - російською
22:02
У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу
21:30
Біля лісу знайшли тіло прокурора ОГП, експомічника Матіоса
21:16
Декілька німецьких містечок потерпають від напливу охочих покататися на лижах
20:36
У Греції влада посилила карантин через Covid-19
19:51
мапаУ неділю буде незвично тепла погода – синоптикиня
Усі новини...