Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу

Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян.

Джерело: дані Оксфордського університету

Деталі: Загалом вже ввели близько 1 мільйона доз препарату. На кожні 100 громадян в країні приходить 11,55 дози вакцини.

Далі слідує Бахрейн, де на 100 осіб приходиться 3,49 дози препарату. У Великій Британії цей показник складає 1,47.

Кількість введених доз вакцин

Загалом у світі вже ввели 11,4 млн вакцин, що не означає, що щеплення отримала така кількістю людей. Умови щеплення вимагають вакцинувати особу двічі.