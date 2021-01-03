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Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу

Неділя, 3 січня 2021, 00:17
Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу

Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян.

Джерело: дані Оксфордського університету

Деталі: Загалом вже ввели близько 1 мільйона доз препарату. На кожні 100 громадян в країні приходить 11,55 дози вакцини. 

Далі слідує Бахрейн, де на 100 осіб приходиться 3,49 дози препарату. У Великій Британії цей показник складає 1,47. 

Кількість введених доз вакцин
Кількість введених доз вакцин

Загалом у світі вже ввели 11,4 млн вакцин, що не означає, що щеплення отримала така кількістю людей. Умови щеплення вимагають вакцинувати особу двічі. 

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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