Терористи підірвали французький БТР в Малі, загинули солдати

Двоє французьких солдатів загинули та ще один отримав поранення внаслідок вибуху саморобного пристрою, яке потрапило в їх БТР.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що військові виконували місію із розвідки та збору даних, коли трапився вибух. В адміністрації французького президента заявили, що життю пораненого нічого не загрожує.

Терористичне угрупування Аль-Каїди вже взяло на себе відповідальність за напад на військових. Менше трьох тижнів тому під час аналогічного випадку були вбиті троє французьких солдатів.

Контингент Франції проводить військові операції на території Мали проти бойовиків-ісламістів.