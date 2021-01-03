Китайський зонд наближається до Марса, посадка запланована на весну

Китайський зонд для вивчення Марса "Тяньвень-1" подолав за 163 дні польоту близько 400 млн км і досягне орбіти Марса в лютому.

Джерело: Xinhua

Деталі: Станом на ранок 3 січня зонд "Тяньвень-1" перебуває в польоті 163 дні. Національне космічне управління Китаю (CNSA) зазначає, що згідно з планом польоту, через місяць апарат наблизиться до Марса і почне зменшувати швидкість, після чого зайде на орбіту Червоної планети і почнеться підготовка до посадки.

З моменту запуску 23 липня 2020 року марсіанський зонд зробив знімок, на якому видно Землю і Місяць, а також кілька селфі. Він виконав три корекції орбіти, маневр в далекому космосі і самоперевірку.

Tianwen-1 має вагу близько п'яти тонн і складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він призначений для виконання польоту по орбіті, приземлення і пересування по планеті.

Після виходу на орбіту Марса він проведе на ній від 2 до 3 місяців, досліджуючи потенційні місця посадки, використовуючи камеру з високою роздільною здатністю для підготовки до посадки в травні.

Найскладнішою частиною місії буде м'яка посадка.

Після приземлення марсохід повинен буде провести наукові дослідження протягом не менше 90 марсіанських днів (близько трьох земних місяців), а орбітальний апарат - з розрахунковим терміном служби один марсіанський рік (близько 687 днів на Землі) буде забезпечувати зв'язок з марсоходом.