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У Франції запровадили реєстрацію велотранспорту з видачею номера

Неділя, 3 січня 2021, 10:35

Починаючи з 1 січня у Франції всі нові велосипеди будуть продаватися лише з ідентифікаційним номером, а у липні наступного року правило ідентифікації пошириться на весь велотранспорт, включно з уживаними велосипедами.

Джерело: France Bleu

Деталі: До 1 січня маркування нових велосипедів було рекомендаційним, але відтепер воно стало обов’язковим. За допомогою такого нововведення французька влада планує боротися з крадіжками байків.

Продавці нових велосипедів установлюватимуть на рамі спеціальну наліпку з реєстраційним номером з 10 цифр та QR-кодом, дані з якого будуть занесені до національної бази даних (інформація у ній буде доступна правоохоронцям, муніципальним службовцям та операторам велопарковок).

Велономери буде дуже важко видалити з рами, а навіть якщо крадіям це вдасться – на велосипеді залишиться слід, що говоритиме про те, що він крадений.

Послуга з встановлення такого номеру коштуватиме від 15 до 30 євро. При цьому якщо власник велосипеда вирішить продати його, то він буде зобов'язаний повідомити про це магазин, у якому реєстрував велосипед. Тоді інформацію про власника змінять в базі.

 

Крім того, відтепер власники велосипедів повинні повідомляти магазин про викрадення чи знищення транспорту впродовж двох тижнів після інциденту. Цю інформацію також заноситимуть у загальну базу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, щороку в країні викрадають близько 300 тисяч велосипедів, 100 тисяч з них пізніше знаходять, і лише 7 тисяч повертають власникам.

Теми: транспортФранція


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