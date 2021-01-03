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У Британії дозволять змішувати вакцини проти COVID

Неділя, 3 січня 2021, 09:43
У Британії дозволять змішувати вакцини проти COVID

Велика Британія дозволить людям в рідкісних випадках робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, не дивлячись на відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський уряд заявив, що людям можна зробити поєднання двох щеплень від COVID-19, наприклад, якщо такої ж дози вакцини немає в наявності, згідно з керівними принципами, опублікованими напередодні Нового року.

"Якщо та ж вакцина недоступна, або якщо перший отриманий препарат невідомий, розумно запропонувати одну дозу доступного препарату для завершення графіка вакцинації", - йдеться в керівних принципах.

Мері Рамзі, глава відділу імунізації в Міністерстві охорони здоров'я Англії, сказала, що це буде відбуватися тільки в дуже рідкісних випадках, і що уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення як мінімум двох доз з інтервалом в декілька тижнів.

Британія була в авангарді затвердження нових вакцин проти коронавірусу, ставши першою країною, яка надала дозвіл вакцинам Pfizer/BioNTech і AstraZeneca в грудні.

Обидві вакцини призначені для введення в вигляді двох ін'єкцій з інтервалом в декілька тижнів, але вони не призначені для змішування разом.

У нових правилах уряду говориться, що "немає доказів взаємозамінності вакцин проти COVID-19, хоча дослідження ще тривають".

Однак в рекомендаціях вказується, що, хоча слід докласти всіх зусиль для завершення режиму імунізації однією і тією ж вакциною, якщо пацієнт знаходиться в "безпосередній групі високого ризику" або вважається "малоймовірним, що він знову приїде", йому можуть бути введені інші вакцини.

Нагадаємо, майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусВелика Британія
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