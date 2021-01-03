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МОЗ додав Польщу і Британію у список "червоних" країн для українців

Неділя, 3 січня 2021, 15:18

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МОЗ.

У "червоному" списку на сьогодні 49 країн, серед яких додалися Велика Британія і Польща. також у списку залишаються Німеччина, Чехія, США, Чорногорія, Молдова, Грузія, Угорщина, Португалія, Туреччина, Румунія, Кіпр.

Кількість "червоних" країн збільшилася, тоді як останнього разу вона складала 47.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні. Минулого тижня цей показник для України складав 315,3.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

До "зеленої" зони входять 194 країни, зокрема, сусідні Білорусь, Росія, а також Франція, Іспанія, Бельгія, Канада, Китай.

Теми: ПольщаВелика БританіяМОЗ


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