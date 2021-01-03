В Іспанії посилили обмеження на пересування через 40-годинну вечірку

У кількох регіонах Іспанії в неділю посилюються обмеження на пересування у відповідь на можливі наслідки новорічної рейв-вечірки, яка тривала понад 40 годин і зібрала сотні учасників, попри триваючу пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

У найближчі години нові обмеження наберуть чинності в таких спільнотах, як Андалусія, Мадрид і Арагон. У Мадридському регіоні будуть заборонені в'їзд і виїзд з понеділка, крім як з поважних причин.

Рішення було прийнято після появи інформації про незаконний рейв на промисловому складі в барселонському передмісті Лінарс-дель-Валлес, який розігнала поліція після майже 40 годин вечірки.

Каталонська федерація нічних закладів (FECALON) звинуватила владу в "пасивності" за те, що вона так довго не закривала вечірку і не реагувала на переміщення сотень людей, деякі з яких прибули з інших європейських країн, попри існуючі обмеження.

У поліції заявили, що заарештували двох осіб і ведуть розслідування щодо ще п'ятьох за організацію незаконної вечірки, і їм може загрожувати штраф в розмірі до 3000 євро.

Нагадаємо, у Франції поліція понад добу не могла розігнати учасників підпільної рейв-вечірки, 1200 особам виписали штраф за порушення карантинних обмежень.