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Туристи з України провалилися під кригу на озері у польських Татрах

Неділя, 3 січня 2021, 19:23

Українські туристи провалилися під кригу на озері Морське Око у польських Татрах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Інцидент стався у суботу в Татранському національному парку. Українці провалились під лід приблизно за 10 метрів від берега.

Їм вдалося самостійно вибратися на берег, ніхто з них серйозно не постраждав. Скільки українців було на місці інциденту, не повідомляється.

Лід на Морському Оці занадто тонкий, щоб виходити на нього. Влада парку вже давно звертається з проханням не виходити на озера Татр. Знаки, розміщені на берегах, також повідомляють про небезпеку.

Біля озера також є охоронці парків, але, незважаючи на їх застереження, туристи регулярно виходять на лід.

Теми: Польща


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