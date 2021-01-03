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Київським маршруткам дозволили ще пів року брати готівку в пасажирів

Неділя, 3 січня 2021, 21:48

Обов'язкове впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва незалежно від форм власності відклали до липня 2021 року.

Джерело: розпорядження КМДА №2079 від 30 грудня 2020 року

Деталі: Цим розпорядженням вчергове вносяться зміни до розпорядження КМДА №1934 від 26 жовтня 2018 року, яке початково передбачало "введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності до 31 жовтня 2019 року на всіх видах та маршрутах міського пасажирського транспорту міста Києва незалежно від форм власності".

Терміни впровадження такої системи переносили вже кілька разів. Попередні зміни передбачали термін до 1 січня 2021 року.

Тепер, згідно з новим розпорядженням КМДА, автоматизовану систему має бути впроваджено до 1 липня 2021 року.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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