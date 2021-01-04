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В США переобрали спікера нижньої палати Конгресу

Понеділок, 4 січня 2021, 00:49
В США переобрали спікера нижньої палати Конгресу

Ненсі Пелосі вчетверте переобрали спікером палати представників Конгресу США.

Джерело: Reuters

Деталі: На посаду спікера нижньої палати американського парламенту претендувала 80-річна представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі та 55-річний республіканець Кевін Маккарті.

Довідка: Після нещодавніх виборів в США в Палаті представників збереглася більшість за демократами – 222-212.

Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте: цей пост вона займала в Конгресі 116-го скликання, а також з січня 2007 року по січень 2011 року (110-й і 111-й скликання).

 
На фото Ненсі Пелосі

Теми: СШАвибори
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