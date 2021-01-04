Трамп вимагав від влади Джорджії знайти йому голоси – WP

Видання Washington Post з посиланням на запис розмови між чинним президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем штату Джорджії Бредом Раффенспергером повідомляє, що Трамп вимагав від співрозмовника перерахувати голоси президентських виборів на його користь.

Джерело: запис розмови за 2 січня, який потрапив у розпорядження Washington Post

Деталі: На записі, який публікує видання, людина з голосом, схожим на голос Трампа в різний манер просить співрозмовників з голосами, схожими на голоси держсекретаря штату і його юридичного радника Раяна Джермані про перерахунок голосів у штаті.

Пряма мова Трампа: "Тож дивись. Все, що я хочу зробити, це таке. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат.

Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста.

Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосі".

Деталі: Співрозмовники Трампа запевняли його, що той володіє неправдивими даними щодо результатів виборів і переконували в абсолютній точності підсумку підрахунку голосів у штаті.

Деталі: В офісі Раффенспергера відмовилися коментувати WP цю розмову, а у Білому домі ще не відповіли на запит видання.

Сам Трамп за 4 години до оприлюднення запису згадав про розмову з держсекретарем Джорджії у своєму Twitter.

Пряма мова: "Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не тямить!".

Що передувало:

Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.

14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.

Довідка: Наступний і останній крок у процедурі затвердження результатів виборів президента США – інавгурація переможця. Як і планувалося вона відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

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