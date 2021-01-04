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Трамп вимагав від влади Джорджії знайти йому голоси – WP

Понеділок, 4 січня 2021, 03:17

Видання Washington Post з посиланням на запис розмови між чинним президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем штату Джорджії Бредом Раффенспергером повідомляє, що Трамп вимагав від співрозмовника перерахувати голоси президентських виборів на його користь.

Джерело: запис розмови за 2 січня, який потрапив у розпорядження Washington Post

Деталі: На записі, який публікує видання, людина з голосом, схожим на голос Трампа в різний манер просить співрозмовників з голосами, схожими на голоси держсекретаря штату і його юридичного радника Раяна Джермані про перерахунок голосів у штаті.  

Пряма мова Трампа: "Тож дивись. Все, що я хочу зробити, це таке. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат.

Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста.

Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосі".

Деталі: Співрозмовники Трампа запевняли його, що той володіє неправдивими даними щодо результатів виборів і переконували в абсолютній точності підсумку підрахунку голосів у штаті.

Деталі: В офісі Раффенспергера відмовилися коментувати WP цю розмову, а у Білому домі ще не відповіли на запит видання.

Сам Трамп за 4 години до оприлюднення запису згадав про розмову з держсекретарем Джорджії у своєму Twitter.

Пряма мова: "Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не тямить!".

Що передувало: 

  • Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.
  • 14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
  • За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа. 

Довідка: Наступний і останній крок у процедурі затвердження результатів виборів президента США – інавгурація переможця. Як і планувалося вона відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

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Теми: СШАТрамп


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