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Українців попередили про небезпечний туман

Понеділок, 4 січня 2021, 08:41

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджають про туман, який буде майже по всій Україні.

Джерело: сайт ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Повідомляється, що через це природне явище 4 січня в Україні, крім північних областей, видимість становитиме 200-500 м  (І рівень небезпечності, жовтий).

У службі зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Українська правда
Теми: погодатранспортдороги


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