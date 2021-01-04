Водій намагався втекти з мертвим велосипедистом у багажнику, якого щойно збив

На Одещині водій збив на смерть велосипедиста і, аби приховати злочин, поклав тіло у багажник і намагався втекти з місця події.

Джерело: сайт поліції області

Деталі: Автопригода сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув на місці події.

Кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду.

Водія затримали і доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння. Про результати наразі не повідомляється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".