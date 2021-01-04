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Водій намагався втекти з мертвим велосипедистом у багажнику, якого щойно збив

Понеділок, 4 січня 2021, 09:18

На Одещині водій збив на смерть велосипеда і, аби приховати злочин, поклав тіло у багажник і намагався з місця події втекти.

Джерело: сайт поліції області

Деталі: Автопригода сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув на місці події.

Кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду.

Водія затримали і доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння. Про результати наразі не повідомляється.

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

 

Українська правда
Теми: ДТПкурйознадзвичайна подіядороги


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