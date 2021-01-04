У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про смерть українки Христини Новицької в Туреччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в коментарі ТСН.

"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, і рідними загиблої", — сказав він.

За словами дипломата, українське консульство почало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.

Турецьке видання Sozcu у неділю повідомило, що тіло 25-річної Христини Новицької знайшли на віллі в районі турецького Бодрума. Повідомляється, що вона сиділа в кріслі в наручниках із поліетиленовим пакетом на голові.

Турецька поліція розглядає і варіант самогубства, так як всі замки вілли були закриті зсередини, на вікнах були залізні решітки, а у будинку не було безладу. Триває судмедекспертиза.

За даними видання, українка приїхала до Туреччини з Києва три роки тому і працювала моделлю та танцівницею. Вона викладала танці, але останні 10 місяців практично була без роботи через пандемію. Турецькі ЗМІ також пишуть, що останнім часом вона практично не виходила з дому і, ймовірно, була у депресії.