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Британський суд відмовив США в екстрадиції Ассанжа

Понеділок, 4 січня 2021, 12:50
Британський суд відмовив США в екстрадиції Ассанжа

Суд в Лондоні відмовив Сполученим Штатам у видачі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого звинувачують в шпигунстві і зламі урядових комп'ютерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Суддя заблокувала клопотання через побоювання щодо психічного здоров'я Ассанжа.

Окружний суддя Ванесса Барайцер виклала докази того, що він намагався завдати собі шкоди, та думок про самогубство і сказала: "Складається загальне враження про пригніченого, а часом і зневіреного чоловіка, який боїться за своє майбутнє".

Очікується, що буде подана апеляція на це рішення, оголошене після тижнів слухань минулого року і кампанії прихильників Ассанжа та інших, які засудили звинувачення США проти нього як напад на свободу преси. Поки Ассанж залишиться під вартою.

Справа проти 49-річного Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.

Адвокати Ассанжа заявляють, що переслідування є політично вмотивованим зловживанням владою, яке придушить свободу преси і піддасть небезпеці журналістів у всьому світі.

У 2019-му році Ассанжа виселили з посольства Еквадору в Лондоні, де він був закритий з 2012 року. Його негайно заарештували за втечу з-під застави 2012 року.

Аcсанж втік, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, які він заперечував. Нині Швеція припинила справу.

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Теми: Велика БританіяСШАсуд
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