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До України суне циклон "Ахмед": несе негоду

Понеділок, 4 січня 2021, 13:53

Циклон на ім'я Ahmet у вівторок, 5 січня, підійде до України з південно-західного боку Європи. Опади очікуються у західних областях України, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, ввечері у Житомирській Київській та Черкаській областях.

Джерело: синоптикиня Наталя Діденко у Facebook

Деталі: За її прогнозом, йтиме переважно дощ, при наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг. На решті території України суттєві опади - навряд.

"Враховуючи, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, тому в дощу буде набагато більше шансів, аніж у снігу", - уточнює Діденко.

За її даними, 5 січня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1+5 градусів, на сході 0+3 градуси, в західній частині та на півдні +4+9 градусів.

Місцями тумани з погіршенням видимості.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода, невеликий дощ чи мокрий сніг ймовірні ввечері.

Температура повітря у столиці 5 січня коливатиметься протягом дня в межах +1+3 градусів.

"На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, та посилення вітру. Невеликий мороз, але більше у нічні години, з'явиться вихідними та на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя", - додає синоптик.

 

Українська правда
Теми: погода


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