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Мінкульт припинив складати перелік шкідливих сайтів

Понеділок, 4 січня 2021, 14:09
Мінкульт припинив складати перелік шкідливих сайтів

Міністерство культури та інформаційної політики припинило формувати перелік сайтів, до яких пропонує заборонити доступ в Україні.

Джерело: відповідь Мінкульту на запит агентства "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Визначення і публікацію переліку сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства, здійснювало Міністерство інформаційної політики України, яке на сьогодні перебуває в стані призупинення юридичної особи в результаті його ліквідації".

Деталі: У зв'язку з цим у відомстві наголосили, що на сьогодні не здійснюють формування таких переліків.

Там також повідомили, що мыныстерство "веде діяльність з інформаційної безпеки та співпрацює з РНБО щодо сайтів, які становлять загрозу безпеці України". "Водночас таку форму, як "перелік рекомендованих до заборони сайтів", яку використовувало Міністерство інформаційної політики, МКІП не використовує, оскільки переліки від міністерств не можуть бути підставою для блокування доступу на сайт із боку інтернет-провайдерів", - ідеться в коментарі Мінкульту.

Інтернет-провайдери в своїй діяльності щодо блокування сайтів керуються виключно рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента та рішеннями судів, зазначає міністерство.

"Наразі МКІП розробляє концепцію боротьби з фейками та дезінформацією, а також працює над проектом з медіаграмотності, для того щоб регулювання здійснювалось у визначений законодавством спосіб. Також варто зазначити, що запропонований до розгляду Верховної Ради проект закону про медіа формулює чіткі критерії регуляції як традиційних, так і нових медіа", - зазначає міністерство.

19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік із 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. Він, зокрема, містив сайти "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низку інших ресурсів.

У квітні 2018 року міністерство направило СБУ новий (другий) перелік із 21 сайту, рекомендованих для заборони в Україні. До нього увійшли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

У вересні 2018 року в Мінінформполітики заявили, що готують новий (третій) перелік сайтів, до яких відомство пропонує заборонити доступ.

Міністерство інформаційної політики було створене у 2014 році й ліквідоване у 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств у Міністерство культури, молоді та спорту України, у свою чергу реорганізованого у 2020 році в Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкультураінтернет
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