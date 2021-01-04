Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Іран почав збагачення урану до 20%: це в 5 разів перевищує межу ядерної угоди

Понеділок, 4 січня 2021, 16:18

Іран почав збагачення урану до 20 відсотків, що набагато перевищує межу в 3,67 відсотка, встановлену в ядерній угоді 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Офіційний представник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що збагачення почалося "кілька годин тому" на підземному ядерному об'єкті Фордо на південь від столиці Тегерана.

За словами Рабіеї, цей процес відповідає новому ядерному закону, нещодавно прийнятому парламентом Ірану.

Новий закон дозволяє щорічно виробляти 120 кілограмів при 20-відсотковому рівні. Він також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

Угода 2015 року, між Іраном та іншими країнами, вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Але після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою. З того часу він кілька разів порушував встановлені обмеження.

Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас, офіційне урядове повідомлення про це не вказувало. Уряд в Тегерані заявив, що планує продовжити співпрацю з МАГАТЕ.

Теми: Іранядерна зброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського

З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів

Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

аудіоСпецслужби Білорусі готували вбивство Шеремета - аудіозапис із КДБ

інфографікаКоронавірус в Україні: менше 4,2 тис. випадків за добу, одужало більше

У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок

Усі новини...
Іран
Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагачувати уран до 20%
У МЗС прокоментували рішення Ірану щодо компенсацій жертвам із літака МАУ
Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи МАУ
Останні новини
17:23
1356 водіїв їздили напідпитку в новорічні вихідні 
17:01
У Грузії підтвердили перший випадок нового штаму COVID-19
16:57
В останній тиждень 2020 року НБУ продав на міжбанку 46 мільйонів доларів
16:54
У ЄС можуть затвердити використання ще однієї вакцини від COVID-19
16:29
Франція не відкриє ресторани 20 січня, як обіцяв Макрон – ЗМІ
16:18
Іран почав збагачення урану до 20%: це в 5 разів перевищує межу ядерної угоди
16:04
8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: Держава виплатила 3,6 мільярда – Шмигаль
16:00
Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського
15:51
Членів комісії, яка заперечила плагіат у Шкарлета, спіймали на плагіаті
15:38
Збиток в 14 мільйонів: ДФС викрила схему несплати податків
Усі новини...