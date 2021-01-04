Іран почав збагачення урану до 20%: це в 5 разів перевищує межу ядерної угоди

Іран почав збагачення урану до 20 відсотків, що набагато перевищує межу в 3,67 відсотка, встановлену в ядерній угоді 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Офіційний представник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що збагачення почалося "кілька годин тому" на підземному ядерному об'єкті Фордо на південь від столиці Тегерана.

За словами Рабіеї, цей процес відповідає новому ядерному закону, нещодавно прийнятому парламентом Ірану.

Новий закон дозволяє щорічно виробляти 120 кілограмів при 20-відсотковому рівні. Він також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

Угода 2015 року, між Іраном та іншими країнами, вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Але після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою. З того часу він кілька разів порушував встановлені обмеження.

Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас, офіційне урядове повідомлення про це не вказувало. Уряд в Тегерані заявив, що планує продовжити співпрацю з МАГАТЕ.