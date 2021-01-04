"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році

Україна хотіла б провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Джерело: коментар Гутцайта для "Суспільне Спорт"

Пряма мова: "Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада.

Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри.

Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм".

Нагадаємо: Упродовж 2020 року президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про бажання провести в Україні Олімпійські ігри. Він казав, що "Україні потрібен спортивний Оскар".Також ішлося про створення в Україні "високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру".

Довідка: Господар Олімпіади-2028 визначений у 2017 році – Ігри пройдуть у Лос-Анджелесі.

Господар Зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).

Намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 мають: Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.

Намір боротися за проведення Літньої Олімпіади-2032 мають: Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).