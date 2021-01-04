Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році

Понеділок, 4 січня 2021, 18:58
Амбітні цілі: Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році

Україна хотіла б провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. 

Джерело: коментар Гутцайта для "Суспільне Спорт"

Пряма мова: "Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада.

Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри.

Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм".

Нагадаємо: Упродовж 2020 року президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про бажання провести в Україні Олімпійські ігри. Він казав, що "Україні потрібен спортивний Оскар".Також ішлося про створення в Україні "високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру". 

Довідка: Господар Олімпіади-2028 визначений у 2017 році – Ігри пройдуть у Лос-Анджелесі.

Господар Зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).

Намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 мають: Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.

Намір боротися за проведення Літньої Олімпіади-2032 мають: Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).

"Українська правда" в Threads

Теми: Олімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
Усі новини...
Реклама: