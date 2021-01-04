Україна починає моніторити викиди парникових газів 

В Україні почала діяти система моніторингу звітності та верифікації парникових викидів.

Джерело: голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook

Пряма мова: "Україна починає моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках!

З 1 січня 2021 року вступає в силу закон України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

Прийняття цього документу є важливою передумовою для здійснення заходів з боротьби зі зміною клімату, заснованих на досвіді ЄС. Це, зокрема, введення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Для її впровадження необхідне створення порядку моніторингу за емісією парникових газів та ведення звітності".

Деталі: Закон створює засади для існування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів (МЗВ).

Очікується, що така система дозволить: отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок; забезпечити контроль за викидами, мати змогу їх обмежувати; впровадити обов'язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.

Держекоінспекція має перевіряти дані у звітах про викиди і планах моніторингу.

Впродовж 3 місяців після подачі таких документів посадовими особами підприємств інспекція може ініціювати позапланову перевірку. Під час такої перевірки перевіряється достовірність інформації, вказаної у звітах чи планах.

Довідка: Функціонування закону "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" є складовою частиною Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС, затвердженого постановою Кабінету міністрів 25 жовтня 2017 року.