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Підліток отримав травми через вибуховий пристрій, знайдений на смітнику 

Понеділок, 4 січня 2021, 21:26

16-річний мешканець с.Благодатне Донецької області постраждав внаслідок спроби розібрати вибухонебезпечний предмет.

Джерело: поліція Донеччини 

Деталі: 3 січня до поліції надійшло повідомлення, що по медичну допомогу звернувся 16-річний мешканець с.Благодатне з діагнозом посічення кінцівок рук та ніг, які отримав в результаті вибуху.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.

Правоохоронці встановили, що хлопець знайшов невідомий вибуховий пристрій на сміттєзвалищі та приніс додому. За допомогою інструментів він вирішив його розпилити, внаслідок чого стався вибух. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". 

Поліцейські встановлюють повні обставини події.

Теми: Донецька область


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