У Європі склали рейтинг провалів російських пропагандистів

Інформаційний проєкт Єврокомісії EUvsDisinfo оприлюднив дайджест найбільш ганебних провалів кремлівських пропагандистів у 2020 році.

Джерело: сайт EUvsDisinfo, "Укрінформ"

Деталі: У цьому рейтингу першу позицію посідає ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального з подальшим викриттям ФСБ Росії у скоєнні цього злочину. Телефонне самовикриття одного з отруйників у розмові з Навальним стало важким ударом як по репутації ФСБ, так і по авторитету Кремля, вважає антифейковий проєкт.

На другому місці – інформаційна атака російських пропагандистів проти вакцин від COVID-19. У інформаційній базі EUvsDisinfo за рік зібрано понад 700 випадків дезінформації, спрямованої як проти вакцин, так і проти самої вакцинації.

Але пропагандисти повністю дискредитували власні конспірологічні теорії, коли почали проштовхувати аудиторії необхідність щеплення неперевіреною російською вакциною, і водночас перестали говорити про здатність західних вакцин перетворювати людей на мавп відразу після того, як отримали запрошення від британсько-шведської компанії AstraZeneca до ймовірного співробітництва.

Третю позицію ганьби автори віддали російському режисеру Микиті Міхалкову, який у власній програмі намагався видати підроблені спецслужбами знімки білоруських протестів за доказ маніпуляцій з боку самих демонстрантів, і був схоплений за руку російськими ж журналістами.

Четверта сходинка незграбної брехні дісталася білоруському диктатору Олександру Лукашенку, який намагався переконати білорусів та міжнародну спільноту у змові Заходу та у зовнішньому управлінні масовими протестами в країні за допомогою сфабрикованих плівок бесіди між нібито представниками західних спецслужб, внаслідок чого був осміяний.

П’яте місце дісталося пропагандисту Володимиру Соловйову, який намагався представити аудиторії бої у Нагірному Карабасі за допомогою комп’ютерної гри із графікою невисокої якості. До цього ігрову комп’ютерну графіку намагалося використати Міністерство оборони РФ для ілюстрації бойових дій в Сирії.

Шосту позицію автори віддали одному з вірменських видань, яке з використанням кремлівських кліше дезінформації та конспірології примудрилося знайти витівки "ілюмінатів" у провокуванні війни у Нагірному Карабасі, причому "докази" такого втручання були знайдені у відеокліпі Леді Гаги.

Подібний підхід, зазначає EUvsDisinfo, використовується і центральними російськими виданнями, наприклад, газетою "Комсомольська правда", яка не втомлюється шукати містичні знаки у західних джерелах, на кшталт обкладинки журналу The Economist.

Сьому ганебну сходинку віддали депутатам російської Держдуми, які у численних шоу і публічних виступах самі стали джерелом безглуздих фейків, на зразок "Данських борделів для зоофілів" або тверджень, що "США атакують Росію за допомогою кліматичної зброї".

Восьма позиція дісталася представникам міської влади Санкт-Петербурга, які під приводом "санітарних порушень" намагалися закрити заклад під назвою "Zoom-кафе". Вони зганьбилися, бо таким чином хотіли зупинити віртуальний ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформі, яка із закладом харчування не має нічого спільного.

Усього у 2020 році інформаційна база EUvsDisinfo поповнилася 10 000 випадками безглуздої дезінформації, яка ганьбить лише її авторів.

Дослівно EUvsDisinfo: "Ми можемо сміятися над очевидною брехнею Лукашенка, поки не згадаємо, що він є кривавим диктатором, який застосовує насильство проти мирного протесту. Ми можемо іронізувати над російськими тезами про "західних ляльководів", поки не згадаємо, що за ними – антисемітизм та гомофобія. Ми можемо посміхнутися мемам про ФСБ, яке отруює спіднє Олексія Навального, поки не згадаємо, що це був цинічний та спланований замах на вбивство…

Найбільш ганебною частиною всіх цих випадків є відсутність будь-якого каяття з боку їхніх авторів. Їхні брехня і маніпуляції є частиною запеклої атаки на демократію".